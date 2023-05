Pieterse troeft wereldkampioen Ferrand-Prévot in eerste wereldbeker mountainbike

Pieterse reed in de vierde en vijfde ronde al even aan de leiding, maar zag Ferrand-Prévot in de voorlaatste ronde weer voor haar rijden. In de laatste ronde nam het Nederlandse multitalent weer over en liet de wereldkampioene definitief achter zich. Pieterse hield bij de finish 5 seconden over op de Française.

Loana Lecomte uit Frankrijk werd derde, Anne Terpstra moest genoegen nemen met de zesde plek.