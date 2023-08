Remco Evenepoel over moddergooien vader Patrick en ploegbaas Lefevere: ’Ze kunnen beter zwijgen’

Een bommetje zondag in wielerland, toen Patrick Evenepoel liet weten dat het niet zeker is dat zijn zoon ook volgend jaar bij Soudal Quick-Step rijdt. „Als alles en iedereen rondom hem perfect is, kan hij meedoen voor eindwinst in de Tour. Dat weten we al vanaf dat hij klein was. Daarom moet hij het beste materiaal, de beste voeding, omkadering en training hebben. We zijn gewoon niet zeker of dat allemaal wel realistisch is bij Soudal Quick-Step momenteel. Misschien binnen drie jaar, maar Remco wil volgend jaar al meestrijden.”

Lefevere reageerde bij VTM Nieuws furieus op de woorden van Patrick Evenepoel: „Het is dom van hem. De ene week zegt Remco dat de geruchten ’bullshit’ zijn, de week erna verklaart zijn vader het omgekeerde. De familie Evenepoel moet de violen eens gelijkstemmen.”

Evenepoel: ’Mijn pa en Patrick kunnnen beter zwijgen’

Geen ideale voorbereiding op een WK zo’n relletje. „Mijn focus is niet verstoord, maar ik vind persoonlijk dat iedereen beter kan zwijgen en me mijn ding zou laten doen. Ik weet goed genoeg voor mezelf wat wel en niet kan. Zowel mijn pa als Patrick kunnen beter zwijgen”, aldus Evenepoel bij Sporza.