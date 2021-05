Video: Lieke Martens schiet Barcelona naar finale Champions League

In de achtste minuut van de wedstrijd opende de Nederlandse de score. Een prachtige voorzet van Leila Ouahabi rondde Martens heerlijk af. Na een halfuur kon ze voor de tweede keer zondagmiddag haar ploeggenoten in de armen vallen. Na uitstekend voorbereidend werk van Caroline Graham Hansen, tikte de Nederlandse van dichtbij binnen.

In een mum van tijd lag de bal aan de andere kant in het doel. Marie-Antoinette Katoto maakte de aansluitingstreffer voor PSG en hield zo haar ploeg in de wedstrijd.

Na rust kwamen beide ploegen niet meer tot scoren. In Parijs eindigde de heenwedstrijd vorige week in een gelijkspel: 1-1. De overwinning zondagmiddag betekende voor Martens en co dus een plaats in de finale. Later vandaag weet de Nederlandse of Barcelona op 16 mei daarin aantreedt tegen Bayern München of Cheslea.