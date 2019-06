Schietpartij huldiging Toronto Raptors

Toronot is uitgelopen voor de Raptors, maar het schijnt in de mensenmassa mis te zijn gegaan. Ⓒ Hollandse hoogte

TORONTO - De huldiging van NBA-kampioen Toronto Raptors is allesbehalve vlekkeloos verlopen. Er is meerdere malen geschoten zijn, meldt de politie van Toronto. Inmiddels is de situatie onder controle.