Stuntend FC Emmen doet uitstekende zaken in strijd tegen degradatie

FC Utrecht was in de eerste 45 minuten geen schim van de ploeg die de laatste weken zoveel punten bij elkaar wist te sprokkelen. Al kan dat ook hebben gelegen aan het elftal van Lukkien, dat met fris combinatievoetbal de thuisclub in zijn greep had.

Op een gegeven moment hadden de Emmenaren 72 (!) procent balbezit, een teken aan de wand. Het resulteerde voor rust in de 0-1, door Sergio Peña, die na matig verdedigen bij de domstedelingen de bal knap inschoot.

Ander vaatje

Na rust probeerde Utrecht uit een ander vaatje te tappen. Emmen-doelman Michael Verrips liet twee fraaie reddingen zien in de 60e minuut en voorkwam daarmee dus ook tot twee keer toe de gelijkmaker.

In de 69e minuut was FC Emmen dicht bij een 2-0 voorsprong in de Galgenwaard, Tommy St. Jago redde echter op de doellijn. Maar echt veel kansen leverde de tweede helft FC Utrecht ook niet echt op. Het door blessures geplaagde team van René Hake liet ook in het tweede deel van de wedstrijd niet veel zien. Mimoun Mahi leek in de 92e minuut met de punt van zijn schoen de 1-1 te maken, maar Verrips was er razendsnel bij om dat te voorkomen.

Een zogenaamd slotoffensief was er eigenlijk verder niet, waardoor Lukkien en co dikverdiend met de drie punten naar huis mochten gaan.

