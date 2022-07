Olympique Lyon stelt Tagliafico ultimatum

Dat de club van trainer Peter Bosz de Argentijnse vuurvreter dolgraag wil inlijven, blijkt ook uit het nieuwe, verbeterde voorstel voor een driejarig contract dat Tagliafico woensdag is gedaan. In de Ligue 1 kan hij een veelvoud verdienen van zijn Ajax-salaris. Bij Nottingham Forrest, dat zijn pijlen ook op de linkervleugelverdediger heeft gericht, maar voor hem geen optie lijkt, zijn de nettobedragen nóg hoger.

De twijfel bij Tagliafico zou hem vooral in de (hernieuwde) kennismaking met Alfred Schreuder zitten. Die wil de verdediger er graag bij houden en de speler zelf is gecharmeerd van de werkwijze van de trainer. Na dit seizoen is Tagliafico transfervrij, hetgeen hem nog aantrekkelijker maakt voor andere clubs. Uit zijn contract lopen, is zodoende aantrekkelijk. Indien Tagliafico blijft lijkt hij er daarom sowieso niet voor open te staan zijn contract in Amsterdam te verlengen.

Maar eerst zal op korte termijn bekend worden of de nieuwe bestemming van Tagliafico Lyon wordt of (voorlopig) Amsterdam blijft. Gezien de deadline wil Bosz zo snel mogelijk duidelijkheid. De verwachting is dat de speler vandaag of morgen zal beslissen.