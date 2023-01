Djokovic ondanks warm welkom onderuit bij rentree in Australië, ook verlies Nadal

Baan 1 van het ATP-toernooi van Adelaide was volgepakt en de fans scandeerden massaal „Novak, Novak.” Bovendien waren er veel Servische vlaggen te zien op de tribunes.

Het was de vraag hoe de terugkeer van Djokovic ontvangen zou worden in Australië. De voormalig nummer 1 van de wereld werd vorig jaar het land uitgezet, omdat hij zich niet had gevaccineerd tegen het coronavirus. Er gold toen voor de deelstaat Victoria een vaccinatieplicht om het land in te mogen. Djokovic reisde desondanks af naar Melbourne, maar werd na een dagenlange soap en een rechtszaak weer huiswaarts gestuurd. De houding van Djokovic leidde tot verdeelde reacties in het land.

„Ik hoop dat het allemaal positief gaat worden, al is dat natuurlijk iets wat je niet kunt voorspellen”, zei de Serviër vorig week over zijn terugkeer. „De mensen in Australië houden van tennis en zijn sportgek, dus ik hoop dat er veel mensen gaan kijken en we een mooie tijd kunnen beleven.”

Djokovic neemt het in het enkelspel op tegen de Fransman Constant Lestienne. Hij bereidt zich voor op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Dat toernooi begint over twee weken.

Nederlagen Nadal en Zverev

Rafael Nadal heeft op de United Cup zijn tweede nederlaag van het seizoen geleden. De 36-jarige Spanjaard verloor in Sydney met 3-6 6-1 7-5 van de Australiër Alex de Minaur.

Nadal repareerde in de derde set nog een break achterstand, maar bij 5-5 leverde hij opnieuw zijn servicegame in, met een lovegame. Hij verloor de laatste 10 punten van de wedstrijd en oogde erg ontevreden over zijn hoge aantal afzwaaiers. De Minaur, de nummer 24 van de wereld, maakte het na 2 uur en 43 minuten af met een ace.

Nadal was het tennisjaar begonnen met een nederlaag tegen de Brit Cameron Norrie. Ook in dat duel won de mondiale nummer 2 de eerste set, waarna hij de tweede en derde set verloor. Toen werd het 6-3 3-6 4-6.

Rafael Nadal. Ⓒ ANP/HH

Taylor Fritz bezorgde Alexander Zverev op hetzelfde evenement ook zijn tweede nederlaag van het nog prille tennisseizoen. De nummer 9 van de wereld was in iets meer dan een uur met 6-1 6-4 te sterk voor de Duitser, die in Australië zijn officiële rentree maakt na een zware enkelblessure.

Na de zege van Fritz op de voormalig nummer 2 van de wereld was Madison Keys met 6-2 6-3 de meerdere van Jule Niemeier. Het Amerikaanse team verzekerde zich met die zege van groepswinst en neemt het nu op tegen Groot-Brittannië, de winnaar van de andere groep in Sydney.

Zverev (25), de nummer 12 van de wereld, begon op de United Cup met een nederlaag tegen de Tsjech Jiri Lehecka. Toen werd het 6-4 6-2.

De United Cup is een nieuw landentoernooi in de steden Sydney, Brisbane en Perth. De competitie voor gemengde teams geldt als voorbereiding op de Australian Open, het grandslamtoernooi dat over twee weken begint.