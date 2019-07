Kruijswijk moest afzien in ’lastige rit’

Hij vervolgt tegenover de NOS: „Het was een superlastige dag, die we goed hebben gecontroleerd met Tony (Martin, red). Alaphilippe startte al als favoriet hier, maar wat hij hier vandaag doet is wel heel netjes.”

Volgens Kruijswijk heeft hij flink moeten afzien. „Het laatste uur werd er flink doorgekoerst. Niemand maakte aanstalten om Alaphilippe te halen, om het gat dicht te rijden. Maar ja, we kunnen niet alles, het was geen makkelijke dag. Ik heb ook echt afgezien.”