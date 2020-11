Basketballer LeBron James huist in Belgische spits Romelu Lukaku

LeBron James is een inspiratiebron voor Romelu Lukaku. Ⓒ ANP/HH

Interlandgoals nummer 56 en 57. Alweer een driepunter met dank aan een beresterke Romelu Lukaku. Zijn indrukwekkende fysieke présence, zijn looks, zijn levensstijl: als één Rode Duivel niet uit de toon zou vallen in de NBA, dan is het wel de spits van Internazionale. Hij doet steeds meer denken aan LeBron James. De ster van de LA Lakers is niet voor niets een bron van inspiratie voor Lukaku.