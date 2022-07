EK-droom Oranje Leeuwinnen spat in kwartfinale tegen Frankrijk uiteen

En zo is Oranje de status van titelhouder, die het in 2017 onder Sarina Wiegman in eigen land veroverde, na vijf jaar kwijt. Frankrijk gaat woensdag met Duitsland uitvechten wie de finale van EURO 2022 gaat spelen. Met een kraker tegen Duitsland lonkte er op voorhand een prachtig affiche voor het Nederlands voetbal, maar het mocht niet zo zijn voor de Leeuwinnen.

Parsons had voorafgaand aan het eerste knock-outduel van Oranje dit toernooi twee verrassingen in zijn basiself doorgevoerd. Centrumverdediger Aniek Nouwen was geslachtofferd ten faveure van Kerstin Casparij, waardoor Dominique Janssen Stefanie van der Gragt vergezelde in het hart van de defensie. Links voorin was er een basisplaats weggelegd voor Victoria Pelova, die de positie van de geblesseerd weggevallen Lieke Martens innam. De terugkeer van Vivianne Miedema in de basis was minder verrassend, haar rentree ging ten koste van Jill Roord.

Alle geluk

Oranje begon met de beste intenties aan het kwartfinaleduel met Frankrijk, maar het had alle geluk van de wereld dat er na 45 minuten 0-0 op het scorebord stond. Wendy Renard kopte twee keer ruim naast uit een corner, terwijl keeper Daphne van Domselaar en Van der Gragt een aantal keer de handen van de aanwezige Oranje-fans op elkaar kregen nadat ze de Nederlandse ploeg voor een achterstand hadden behoed. Kadidiatou Diani liet in een Franse counter iedereen haar hielen zien, maar produceerde in het Nederlandse strafschopgebied een slap rollertje.

Daphne van Domselaar onderscheidt zich ook tegen Frankrijk met een paar prima reddingen. Ⓒ ANP/HH

Charlotte Bilbault en Delphine Cascarino namen Van Domselaar met afstandsschoten onder vuur, maar de jonge goalie stond net als de voorgaande wedstrijden op haar post. Halverwege de eerste helft keek Van Domselaar toe hoe een pegel van Cascarino de paal naast haar trof. Een écht honderd procent-kans was er voor Sandie Toletti, maar de Franse middenvelder maaide de bal wild over nadat die via Lynn Wilms pardoes voor haar voeten was gevallen.

Van der Gragt sta-in-de-weg

Dat Oranje ongeschonden de rust haalde, was in de slotfase van de eerste helft te danken aan Van der Gragt, die eerst een inzet van Melvine Malard met haar knie van de lijn tikte en daarna sta-in-de-weg was bij een schot van Grace Geyoro van dichtbij. Beide keren telden de Franse supporters de voorsprong voor hun team al, maar bleef de 0-0 op het bord staan. Het enige ’gevaarlijke’ moment van Oranje richting het Franse doel was nota bene van een Franse speler zelf afkomstig. Sakina Karchaoui kopte de bal terug op haar eigen keeper nadat Casparij na een prima actie een dito voorzet het Franse strafschopgebied in had geslingerd.

Stefanie van der Gragt is tot twee keer toe een sta-in-de-weg op de doellijn voor de Fransen. Ⓒ Reuters

Na rust bracht Parsons direct Roord voor Lineth Beerensteyn en dat resulteerde in een aardig eerste kwartier van Oranje. Twee keer kwam Nederland dreigend voor het Franse doel, beide keren uit een hoekschop. Eerst tikte Miedema vanuit een moeilijke positie over en niet veel later kon Van der Gragt een kopbal onvoldoende richting meegeven. Met Esmee Brugts voor Daniëlle van de Donk bracht Parsons een kwartier voor tijd nog een verse aanvaller, maar de wedstrijd kroop naar het einde van de reguliere speeltijd.

Geyoro kreeg kort voor het verstrijken van de negentig minuten een enorme kans om de wedstrijd voor Frankrijk te winnen, maar kopte de bal bij de tweede paal naast. Ook Cascarino was diep in de blessuretijd nog dicht bij de 1-0, maar vond wederom Van Domselaar op haar pad. Dat gebeurde ook Renard, die Van Domselaar een kopbal uit de bovenhoek zag tikken.

Videoscheidsrechter

Een ingreep van de videoscheidsrechter in de noodzakelijk geworden verlenging zorgde er uiteindelijk voor dat het duel in het nadeel van Oranje beslist werd. Een tackle van Janssen op Diani werd in eerste instantie door de Kroatische scheidsrechter Ivana Martincic niet als overtreding beoordeeld, maar nadat de arbiter naar de kant was geroepen, ging de bal alsnog op de stip. Oog-in-oog met Eve Perisset was Van Domselaar de Française bijna de baas, maar de strafschop werd door de verdediger net hard en zuiver genoeg in de hoek geschoten.

Met Romée Leuchter en Nouwen als verse krachten voor Casparij en Sherida Spitse haalde Nederland in het tweede deel van de verlenging nog alles uit de kast in de jacht op de gelijkmaker, maar het mocht niet meer baten. Het sprookje van de geprolongeerde EK-titel is uit voor Oranje.

