Wie is de beste? Schumacher of Hamilton?

Michael Schumacher en Lewis Hamilton zijn de twee meest succesvolle coureurs in de geschiedenis van de Formule 1. Ⓒ DE TELEGRAAF

Lewis Hamilton kan komende zondag in Turkije voor de zevende keer wereldkampioen worden in de Formule 1. De excentrieke Brit evenaart daarmee het record van de legendarische Michael Schumacher. Maar wie is nu de beste?