Veel inhaalacties in Zandvoort: record in Formule 1-historie?

Tijdens de chaotische Grand Prix in Zandvoort afgelopen zondag vielen volgens het account ‘catchingisonething’ op sociaal media-platform Reddit liefst 186 inhaalacties te noteren. In de historie van de Formule 1 is dat een absoluut record. Tot dan toe was de wedstrijd met de meeste inhaalacties in de koningsklasse van de autosport de (droge) Grand Prix van China van 2016 met 170 inhaalmanoeuvres, al stellen andere rekenmodellen weer dat er toen 161 keer werd ingehaald.

In die data worden inhaalacties in de eerste ronde overigens niet meegenomen. In Zandvoort vielen er volgens die bron alleen in ronde drie al 63 passeermomenten te noteren. Ter vergelijking: tijdens de edities van 2021 en 2022 bleef het aantal inhaalacties steken op 23 en 24, in totaal.

Kanttekening

Kanttekening is dat het om officieuze cijfers gaat er door verschillende partijen anders wordt gerekend. Ook de Formule 1-organisatie zelf en autosportfederatie FIA gebruiken verschillende modellen en maken de cijfers niet officieel bekend. Volgens de FIA ging het zondag in Zandvoort niet om 186 inhaalacties, maar om minder dan de helft. Wel staat ook volgens hen zeker vast dat het in ieder geval de race was met de meeste inhaalacties van dit seizoen.

De genoemde gebruiker op Reddit benoemt alle inhaalacties achter elkaar en gebruikt alleen de momenten vanaf het ingaan van ronde twee én stelt alleen naar pure acties op de baan te kijken, dus niet als een coureur een pitstop maakt en zo posities verliest, als een achterblijver zichzelf van een ronde achterstand kan ontdoen bij een safety car-situatie of een coureur wordt ingehaald als hij gespind is. Fernando Alonso was volgens die data in Zandvoort het bedrijvigst met dertien inhaalacties.

Verstappen niet te passeren

Saillant detail: Max Verstappen is dit seizoen later dan in de eerste ronde nog geen enkele keer ingehaald. Dat hij in Zandvoort één keer werd voorbijgestoken door Liam Lawson (AlphaTauri) telt dus niet, omdat de Nieuw-Zeelander zichzelf als achterblijver kon unlappen en er geen sprake was van een inhaalactie om daadwerkelijk een positie te winnen. Verstappen won in Zandvoort voor de negende keer op rij en koerst af op zijn derde wereldtitel.