Marokko naar laatste acht Afrika Cup, VAR drukt stempel bij Senegal-Kaapverdië

Senegal begon flitsend en raakte binnen veertig seconden al de paal via Sadio Mané. Daarna begon vooral de grote VAR-show. Voor rust kreeg Patrick Andrade rood voor Kaapverdië nadat hij wat ongelukkig over de bal doorschoot met de voet, maar wel vol de enkel van zijn tegenstander raakte.

Ook na rust greep de VAR in, toen Mané hard in botsing kwam met keeper Vozinha. Beide raakten daarbij geblesseerd aan het hoofd, maar Vozinha had een overtreding gemaakt op de doorgebroken aanvaller zo luidde het oordeel en dus kon ook hij vertrekken.

Tegen negen man kwam Senegal vervolgens snel op 1-0 doordat Mané uit een hoekschop binnenschoot. De VAR wilde wegens een vermeende overtreding ook deze treffer annuleren, maar scheidsrechter Lahlou Benbrahm uit Algerije ging hier niet in mee. Senegal verzuimde vervolgens afstand te nemen, waardoor de negen van Kaapverdië zowaar nog een kleine kans kregen op de gelijkmaker, maar deze werd niet verzilverd. In de blessuretijd viel de 2-0 uiteindelijk nog wel via Baba Djeng.

Marokko naar laatste acht in Afrika Cup

Marokko heeft zich geplaatst voor de kwartfinales in de Afrika Cup. De ploeg van bondscoach Vahid Halilhodzic won in Yaoundé in Kameroen met 2-1 van Malawi.

Met een fraai schot van grote afstand opende Gabadinho Mhango in de beginfase de score voor Malawi. Dankzij treffers van Youssef En-Nesyri (kopbal van dichtbij) en Achraf Hakimi (vrije trap in de bovenhoek) stapte Marokko als winnaar van het veld. Bij Marokko viel Zakaria Aboukhlal (AZ) in de 88e minuut in.

