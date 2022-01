Senegal naar kwartfinale Afrika Cup nadat VAR zijn stempel drukt

Senegal begon flitsend en raakte binnen veertig seconden al de paal via Sadio Mané. Daarna begon vooral de grote VAR-show. Voor rust kreeg Patrick Andrade rood voor Kaapverdië nadat hij wat ongelukkig over de bal doorschoot met de voet, maar wel vol de enkel van zijn tegenstander raakte.

Ook na rust greep de VAR in, toen Mané hard in botsing kwam met keeper Vozinha. Beide raakten daarbij geblesseerd aan het hoofd, maar Vozinha had een overtreding gemaakt op de doorgebroken aanvaller zo luidde het oordeel en dus kon ook hij vertrekken.

Tegen negen man kwam Senegal vervolgens snel op 1-0 doordat Mané uit een hoekschop binnenschoot. De VAR wilde wegens een vermeende overtreding ook deze treffer annuleren, maar scheidsrechter Lahlou Benbrahm uit Algerije ging hier niet in mee. Senegal verzuimde vervolgens afstand te nemen, waardoor de negen van Kaapverdië zowaar nog een kleine kans kregen op de gelijkmaker, maar deze werd niet verzilverd. In de blessuretijd viel de 2-0 uiteindelijk nog wel via Baba Djeng.