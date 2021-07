Hardloopwonder Sifan Hassan: ’Mensen weten niet wat vrouwen allemaal kunnen’

Veel ogen in Tokio, maar vooral thuis voor de buis, zullen gericht zijn op Sifan Hassan. Treedt de 28-jarige atlete op deze Spelen in de voetsporen van Ellen van Langen. Ⓒ ANP/HH & Global SC

Gaat Nederland, 29 jaar na Ellen van Langen in Barcelona, eindelijk weer eens olympisch goud winnen in de atletiek? Meervoudig wereldkampioene Sifan Hassan lijkt in staat de ban te doorbreken tijdens de Spelen in Tokio. Nederland kent de 28-jarige Hassan als een hardloopwonder van Ethiopische komaf, maar wat houdt haar eigenlijk bezig buiten de atletiekbaan? Een nadere kennismaking.