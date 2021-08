Reportage: Geld of bekendheid kan Sifan Hassan gestolen worden

Sport

Verrassende Lamont Jacobs gelinkt aan dopingonderzoek

Lamont Marcell Jacobs was één van de sprintsensaties in het atletiektoernooi van de Olympische Spelen. Maar nu wordt de Italiaan gelinkt aan een grootschalig onderzoek. Dat meldt The Times. Spil in het verhaal is een bevriende bodybuilder en sportdiëtist.