’Zodra de wind draait kan het snel gaan’ ’Weerman’ Gary Hekman leeft voor schaatsen op natuurijs: ’Het begint nu echt te kriebelen’

Door Lisa Schoenmaker

Marathonschaatser Gary Hekman heeft de messen van zijn schaatsen al geslepen. „Ik ben er even goed voor gaan zitten. Doordat natuurijs onvoorspelbaar is, zorg ik dat mijn schaatsen aan de voorkant wat ronder zijn.” Ⓒ Anne van der Woude

AMSTERDAM - Wanneer gaat het deze week gebeuren? Het is dé vraag die menig schaatsliefhebber in ons land momenteel bezighoudt. Met het dalen van het kwik, nemen de kriebels in alle hevigheid toe. De kans is groot dat woensdag de eerste marathon op natuurijs gereden gaat worden. Voor marathonrijder Gary Hekman zijn de voorbereidingen in volle gang. „Het wordt echt spannend de komende dagen”, aldus de man die zeer goed uit de voeten kan op natuurijs.