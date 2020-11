Voor angst in de Formule 1 is geen plaats

Marshalls blussen het vuur van de Haas van Grosjean. De Fransman moet hier nog uit het vuur komen. Ⓒ BSR Agency

SAKHIR - Max Verstappen zou als teambaas een coureur nooit meer laten racen, als die na een ongeluk van een collega besluit een wedstrijd over te slaan. Dat klinkt keihard, maar zegt veel over het besef dat enorme klappers nooit te voorkomen zijn in de autosport. Al zijn de piloten tegenwoordig beter beschermd dan ooit.