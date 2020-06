’Bonden moeten zich uitspreken tegen WK voetbal in Qatar’

„Een groot sportevenement zoals het WK kan niet plaatsvinden over de rug van twee miljoen arbeidsmigranten. We hebben natuurlijk met de FIFA gesproken, evenals met diverse clubs die banden hebben met Qatar, zoals Bayern.”

Zo’n honderd buitenlandse arbeiders die een van de stadions voor het WK aan het bouwen zijn, wachten al maanden op hun salaris. Dat maakte Amnesty International eerder deze week bekend. De mensenrechtenorganisatie heeft de zaak aangekaart bij de Qatarese autoriteiten, de FIFA en het lokale organisatiecomité.

Nauwelijks rechten

„Qatar is nog steeds een laagbetaald land voor arbeidsmigranten”, aldus Spöttl. „Er is een minimumloon, ongeveer 300 dollar per maand. Het zogenoemde Kafala-systeem, dat de bewegingsvrijheid van de werknemers ernstig beperkt wordt niet vaak meer genoemd, maar bestaat nog steeds. De controle over de arbeiders is nog steeds erg hoog, ze kunnen worden gechanteerd, wat leidt tot dwangarbeid.” In het Kafala-systeem hebben werknemers nauwelijks rechten en gastarbeiders moeten onder zware omstandigheden hun werk doen.

„De regering heeft de afgelopen jaren flinke vooruitgang geboekt bij de hervorming van het arbeidssysteem in ons land”, zei de overheid. „Er zijn nog steeds problemen die moeten worden overwonnen, zoals de houding en het gedrag van een kleine minderheid. Dit kost tijd, maar we blijven ons daar sterk voor maken.”

Het WK in Qatar begint op 21 november 2022.