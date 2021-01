Vitesse weer langszij bij koploper Ajax

Supporters van FC Emmen hadden met een ludieke actie gepoogd hun ploeg, die zoveel moeite heeft om tegengoals te voorkomen, een handje te helpen. Met tape hadden zij een van de doelen in de Oude Meerdijk dichtgeplakt, maar behalve een hoop extra werk voor de materiaalman van FC Emmen, leverde die actie helemaal niks op.

Vitesse startte furieus, zag Armando Broja een grote kans missen, maar meteen daarop was het wel raak. Thomas Buitink profiteerde optimaal van een slechte terugspeelbal van Ricardo van Rhijn. De oud-speler van Ajax en achtvoudig Oranje-international is nog maar 29, maar geen schim meer van de sterke rechtsback, die drie keer kampioen werd met Ajax.

Broja en Buitink waren de twee opvallendste namen in de opstelling van Vitesse. Trainer Thomas Letsch had besloten zijn beide topscorers Loïs Openda en Oussama Darfalou (beiden zes goals) een rustbeurt te geven. Voor Buitink was dat een geheel nieuwe ervaring. De aanvaller was dit seizoen tot nu toe dertien keer ingevallen, het meest van alle Eredivisiespelers, en nog nooit in de basis begonnen. Zijn goal tegen FC Emmen was ook een primeur voor Buitink: zijn eerste van het seizoen. Voor Broja was het een rentree in de basis. De Albanese Engelsman verdrong aan het begin van het seizoen Darfalou uit de basis en maakte vijf goals, maar verdween door een coronabesmetting uit de ploeg.

De valse start voor FC Emmen was compleet, toen de ploeg van trainer Dick Lukkien in de 9e minuut de 0-2 om zijn oren kreeg. Oussama Tannane rondde een prima aanval af met een geplaatst schot.

FC Emmen heeft dit seizoen al heel wat tegenslagen voor de kiezen gehad, maar de vechtlust die de ploeg van Lukkien blijft tonen, is bewonderenswaardig. Ook tegen Vitesse was dat weer het geval. De Drenten rechtten de rug en wisten er qua veldspel weer een wedstrijd van te maken. Dat resulteerde ook in kansen, maar Vitesse-doelman Remko Pasveer stond sterk te keepen en redde bij goede kanse voor Michael de Leeuw en Marko Kolar en zag Sergio Pena op de lat schieten na slordig balverlies van Riechedly Bazoer.

Na een peptalk van Letsch kwam Vitesse sterk uit de kleedkamer en binnen vier minuten lag de 0-3 erin. Broja maakte zijn zesde seizoenstreffer en kwam daarmee op gelijke hoogte met de andere clubtopscorers Openda en Darfalou.

Ook met deze vergrote marge lieten de spelers van FC Emmen hun koppies niet hangen. De ploeg van Lukkien bleef knokken en kwam nog terug tot 1-3. De eerder zo sterk keepende Pasveer besloot een vrije trap niet vast te pakken maar weg te boksen, maar de bal caramboleerde voor de voeten van De Leeuw.

Verder liet Vitesse het niet komen en invaller Patrick Vroegh breidde de score nog verder uit: 1-4. Door de ruime zege kunnen Letsch en zijn spelers zondag met de voetjes omhoog naar de Klassieker gaan kijken. Met drie zeges in 2021 voldoet Vitesse vooralsnog keurig aan de opdracht om de eigen wedstrijden te winnen en zo optimaal te profiteren van de vele onderlinge confrontaties van de andere hooggeplaatste ploegen in de toppermaand januari. Voor FC Emmen staat het er steeds somberder uitzien met slechts vijf punten op de helft van de competitie. De ploeg van Lukkien wacht nog steeds op de eerste zege dit seizoen en heeft nu VVV-Venlo, dat eerder dit seizoen met 0-13 klop kreeg van Ajax, afgelost als de ploeg met het hoogste aantal tegengoals in de Eredivisie: 45. De ludieke actie van de Emmense supporters heeft daar niks aan kunnen veranderen.

