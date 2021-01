Nations League voor volleybalsters op één locatie afgewerkt

Vanwege de coronapandemie heeft de internationale volleybalfederatie FIVB besloten het toernooi, dat normaal uit een aantal speelronden bestaat in diverse landen, nu in één speelstad af te werken. Daar wordt een zogenoemde bubbel gecreëerd om coronabesmettingen tegen te gaan.

Een datum wanneer het toernooi begint is nog niet bekend, terwijl ook pas in februari duidelijk moet worden waar gespeeld gaat worden.

Zestien landen

Aan de Nations League nemen zestien landen deel, zowel bij de mannen als de vrouwen. Normaal is er sprake van vijf midweekse speelronden, telkens in een ander land, en daarna nog een finale-weekend. In de opzet die dinsdag is goedgekeurd treffen de Oranje-vrouwen op één locatie alle vijftien andere deelnemers, waarna de beste landen om de titel zullen strijden. Vorig jaar ging de Nations League vanwege corona niet door.

Volgens een woordvoerder van volleybalbond Nevobo gaat het toernooi een kleine veertig dagen duren. Er wordt nog gesproken over details als het wisselen halverwege het toernooi van speelsters. De speeldagen zullen ergens liggen tussen half mei en eind juni.

De mannen zullen in een ander land worden ondergebracht voor hun toernooi. Nederland komt een niveau lager uit in de Europe League.