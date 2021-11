Ajax zonder Edson Alvarez, maar met 22 spelers naar Turkije

Trainer Erik ten Hag kan geen beroep doen op middenvelder Edson Alvarez, die geschorst is. Verder ontbreken de geblesseerden Mohammed Kudus, Sean Klaiber en Maarten Stekelenburg.

Ajax is met 12 punten uit vier duels al zeker van een plaats in de volgende ronde van de Champions League. Besiktas heeft nog geen punt. Ajax won de thuiswedstrijd tegen de Turkse kampioen in september met 2-0. De wedstrijd in Istanbul begint om 18.45 uur.

