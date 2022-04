Premium Het beste van De Telegraaf

Tweevoudig wereldkampioen moet zich woensdag in rechtszaal melden Ted Hankey: het darticoon dat na beschuldiging van misbruik van zijn sokkel dreigt te vallen

Door Lisa Schoenmaker

Ted Hankey tijdens een van de betere dagen uit zijn carrière. Ⓒ ANP/HH

Het nieuws dat darter Ted Hankey wordt beschuldigd van aanranding en deze week voor de rechter moet verschijnen, sloeg in als een bom. De 54-jarige Engelsman wordt gezien als het icoon dat het darten een nieuwe dimensie gaf en het entertainmentgehalte in de sport naar een hoger level tilde. Wie is eigenlijk de man die menig dartzaal met zijn zwarte cape liet ontploffen, maar nu moet vrezen voor een straf?