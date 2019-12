Deze Nederlanders zien we terug in de Champions League

De minst bekende daarvan is wellicht Joshua Zirkzee. De 18-jarige Nederlander maakte woensdagavond bij Bayern München in de slotfase zijn debuut in de Champions League. De Zuid-Duitsers sloten de groepsfase af met een 3-1-overwinning op de Spurs en won daarmee als enige ploeg alle groepswedstrijden.

Zirkzee

Aanvaller Zirkzee, die in 2017 de jeugdopleiding van Feyenoord verruilde voor die van Bayern München, ondertekende in september een contract tot medio 2023 bij de Rekordmeister. Tot aan de winterstop krijgt het voetbaltalent om zich te bewijzen bij de hoofdmacht van de Duitsers. Hansi Flick, de interim-trainer van de Duitse kampioen, besloot eind november om hem over te hevelen van het tweede elftal naar de selectie.

De Zuid-Hollander, die dit jaar in negen interlands voor Oranje onder 19 acht doelpunten maakte, mocht afgelopen winter al mee op trainingskamp naar Doha. Zirkzee speelt met het tweede van Bayern in de derde Bundesliga. Hij kwam dit seizoen nog niet tot scoren.

Verrassend is de aanwezigheid van Atalanta in de knock-outfase van de Champions League. De ploeg van Marten de Roon en Hans Hateboer wist zich woensdagavond door een zege op Sjachtar Donetsk te plaatsen. De Italiaanse debutant, met De Roon in de basis en Hateboer als late invaller, won met 3-0 in Oekraïne en zag de tweede concurrent, Dinamo Zagreb, thuis met 4-1 verliezen van het reeds geplaatste Manchester City.

Marten de Roon (L) van Atalanta strijdt om de bal met Taison van Sjachtar Donetsk. Ⓒ EPA

Atalanta begon de groepsfase met drie nederlagen. De Italianen haalden een punt door Manchester City op 1-1 te houden en won vervolgens van Dinamo Zagreb. Met vier punten ging de club uit Bergamo als nummer vier de laatste speelronde in, maar met slechts een punt minder dan Zagreb en twee minder dan Sjachtar.

Daarnaast zien we na de winterstop de overbekende Nederlandse voetbalgezichten terug in de Champions League: Frenkie de Jong (FC Barcelona), Matthijs de Ligt (Juventus), Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum (beiden Liverpool), Kenny Tete en Memphis Depay, die dinsdagavond Olympique Lyon naar de laatste zestien schoot.

Memphis Depay die Olymnpiqie Lyon in de Champions League hield. Ⓒ BSR Agency