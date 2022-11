Formule 1 draait alvast warm in Las Vegas

Max Verstappens teamgenoot Sergio Pérez en Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell draaiden de nodige donuts op de wereldberoemde Strip in Las Vegas, waar volgend jaar op 18 november wordt geracet.

Pérez toont zich aan het publiek. Ⓒ ANP/HH

De Formule 1 is zelf de promotor van de Grand Prix in Nevada, in 2023 de voorlaatste race van het seizoen. Toegangstickets zullen – niet geheel verrassend – niet goedkoop zijn. In de eerste verkoopfase kosten de goedkoopste kaartjes 500 dollar. Tribunetickets gaan voor minimaal 2000 dollar over de toonbank.