Ordinaire ruzie of publiciteitsstunt Wesley Sneijder?

Wesley Sneijder juicht voor Ajax in 2006. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Wesley Sneijder heeft het verbruid bij de F-side en andersom. Amper twee weken voor de presentatie van zijn door Kees Jansma geschreven boek (op 26 juni) gaan het succesvolle jeugdproduct van Ajax en de harde kern van die club rollebollend over straat. Is het een ordinaire ruzie of een slimme publiciteitsstunt? Wie de heftigheid van sommige reacties op social media een beetje afroomt, zou het tweede kunnen denken, maar het lijkt het eerste.