Ajax Vrouwen lijken kansloos voor titel, maar: ’Wonderen zijn de wereld nog niet uit’

Meer valt er na de enerverende wedstrijd in Rotterdam niet te zeggen. Concurrent en koploper FC Twente wint ook gewoon. Tegen PSV wordt het 3-0. De kloof tussen de twee grootmachten in de Eredivisie bedraagt daarmee nog steeds drie punten, met een veel beter doelsaldo voor Twente.

Wil Ajax de titelstrijd nog in haar voordeel beslissen, dan zullen de Amsterdamse vrouwen de laatste competitiewedstrijd tegen Twente komende week op De Toekomst met minstens 10-0 moeten winnen. Realistisch is dit natuurlijk niet. „Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Zo lang er een kans is - en die is er - moet je die grijpen”, verduidelijkt Schenkel die volgend seizoen wordt opgevolgd door Suzanne Bakker, de huidige trainer van het Ajax Vrouwen talententeam. Schenkel zelf gaat in het nieuwe voetbaljaar aan de slag in de jeugdopleiding van Sparta, waar hij zich zal ontfermen over het team van onder 18.

De ’vrouwenklassieker’ vindt afgelopen zaterdag voor het eerst in De Kuip plaats, waar 14.816 toeschouwers getuige van zijn. Nog nooit hebben zoveel mensen een competitiewedstrijd in de vrouwen Eredivisie gezien.

’Alles of niets’

Het is in de een na laatste competitieronde voor de Ajax Vrouwen ’alles of niets’. De Amsterdammers trekken dan ook vanaf de eerste minuut behoorlijk van leer. Dat heeft zijn uitwerking, want binnen twintig minuten staan zij met 3-0 voor dankzij goalgetter Romée Leuchter, Nikita Tromp en Chasity Grant. Feyenoord doet iets terug nadat de ploeg profiteert van een defensiefout bij Ajax. Niet lang daarna zorgt Victoria Pelova dat het verschil weer drie goals wordt (4-1). Na de theepauze krijgt Ajax grote kansen om de score uit te breiden, maar Feyenoord-goalie Jacintha Weimar blijkt een sta-in-de-weg te zijn.