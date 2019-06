Hevige strijd op WK vrouwen om olympisch ticket

Als een Europese ploeg de WK-finale haalt en drie andere Europese landen stranden in de kwartfinales, krijgt de finalist een ticket naar Tokio en wacht voor de anderen in maart 2020 een olympisch kwalificatietoernooi. Als meer dan vier landen in aanmerking komen, tellen de resultaten in de groepsfase.

Wat dat betreft heeft het foutloze Nederland een streepje voor op Noorwegen, Italië en Zweden, die wel punten verspeelden. Alleen Frankrijk en Duitsland deden het – op doelsaldo – beter dan de Leeuwinnen.