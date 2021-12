Bram van Bokhoven verruilt gymnastiekbond voor NOC*NSF

Van Bokhoven (43) wordt een van de prestatiemanagers die vanuit het zogenoemde High Performance Team coaches en technisch directeuren van diverse sporten ondersteunen bij hun topsportprogramma’s. „Ik werk al twintig jaar in de turnsport. Dit is het moment om deze stap te zetten”, aldus Van Bokhoven. „Al doet het ook een beetje pijn: ik heb me de afgelopen twintig jaar met ziel en zaligheid ingezet voor de turnsport. In mijn nieuwe rol ga ik de sport dan ook zeker blijven volgen en steunen.”

Expertise

Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF, noemt Van Bokhoven een waardevolle aanwinst. „Bram heeft jarenlange ervaring binnen de topsportprogramma’s van het turnen. Nu gaan meerdere sporten de vruchten plukken van zijn expertise binnen topsport op het hoogste niveau. Hij heeft laten zien dat hij als geen ander kan helpen bij het bepalen van de juiste route”, aldus Hendriks.

Van Bokhoven begeleidde aanvankelijk de turners bij Flik-Flak in Den Bosch. Tussen 2006 en 2012 was hij bondscoach van de mannen, een functie die hij sinds 2016 opnieuw vervulde. Onder zijn leiding werden op EK’s, WK’s en Olympische Spelen vijftien medailles behaald. Dieptepunt was een affaire rond ringenspecialist Yuri van Gelder, die bij de Spelen van Rio 2016 na nachtelijke escapades in het uitgaansleven op verzoek van Van Bokhoven naar huis werd gestuurd.

De KNGU gaat op zoek naar een opvolger.