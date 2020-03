Henk Grol: ’Ik ga niet stoppen’

Dat geldt voor onder anderen Henk Grol. In afwachting van een officieel besluit van het Internationaal Olympisch Comité heeft de 34-jarige judoka zijn plannen al bijgesteld. „Ik ga niet stoppen. Ik wil er per se bij zijn in Tokio, dus als de Spelen later worden gehouden, dan ga ik langer door.”

Heel veel vragen

Grol begrijpt dat het waarschijnlijk onverantwoord is om de olympische vlam op 24 juli te ontsteken. „Een olympisch dorp met meer dan 10.000 sporters, miljoenen toeschouwers… Dat zou één grote besmettingshaard kunnen worden, al weten we nu natuurlijk niet hoe het over een paar maanden is gesteld met het coronavirus. Op dit moment verstoort het de voorbereiding van heel veel atleten. Ook ik zit met heel veel vragen, onder meer over de nieuwe kwalificatie-eisen. Nee, het is niet realistisch om de Olympische Spelen voor komende zomer op de agenda te laten staan”, aldus Grol, die in zijn gewichtsklasse (+100 kilogram) met Roy Meyer concurreert om een olympisch ticket.

Oktober een optie?

Hoewel IOC-lid Dick Pound maandag aangaf dat de kans groot is dat de Olympische Spelen naar de zomer van 2021 worden uitgesteld, hoopt de geboren Veendammer op een ander alternatief. „Wie weet is oktober van dit jaar ook een optie. Maar we zullen vanzelf horen wat het IOC besluit, de volksgezondheid staat voorop. Ik blijf dromen van een vierde olympische deelname. In de laatste paar jaar ben ik van ver gekomen. Ik heb zo diep moeten gaan, dat ga ik nu niet opgeven door te zeggen dat ik er komende zomer mee kap. Dat zou ik mezelf nooit vergeven.”