Carrière Robben: beruchte wissel, de teen van Casillas en veel prijzen

Arjen Robben in het shirt van PSV Ⓒ ANP

In de herfst van het millenniumjaar 2000 diende zich een bijzonder talent aan op de Nederlandse velden. Arjen Robben, 16 jaar oud, uit plattelandsgemeente Bedum kreeg van trainer Jan van Dijk de kans om zich te bewijzen bij FC Groningen. Zijn profdebuut maakte Robben als invaller in het stadionnetje van RKC Waalwijk en twee weken later maakte hij bij zijn debuut als basisspeler al veel indruk thuis tegen Feyenoord. Zijn eerste goal maakte Robben op 11 maart 2001 tegen Ajax.