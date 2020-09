Tom Dumoulin ziet Tour-zege uit zicht verdwijnen

Dit waren geen scheurtjes meer, maar er verschenen plotseling kloven in het geel-zwarte bolwerk tijdens de eerste Tour-confrontatie in de Pyreneeën. Alleen kopman Primoz Roglic, op het slot van de achtste etappe met aankomst in Loudenvielle allang niet meer omringd door de soldaten die in de openingsweek niet van zijn zijde weken, hield zijn hoofd koel. Maar dit was geen lekkere beurt van geel-zwart op het schaakbord dat naar de Tour-zege moet leiden.