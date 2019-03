Geschorste Joeskov feliciteert Nuis

Met een ijzersterke race op de Gangneung Oval verloste Nuis zichzelf dinsdagmiddag van de druk die jarenlang op zijn schouders lag. "Ik zei vooraf tegen mezelf: laat maar zien dat je het kan. Dat heb ik met beide handen aangegrepen'', zei Nuis kort voor de huldiging bij de NOS.

Joeskov was misschien de enige schaatser geweest die Nuis op de 1500 meter van goud had kunnen afhouden. In het verleden was Nuis altijd kritisch op de van doping verdachte Russen en haalde verbaal ook een paar keer uit. Deze winter besloot de kersverse olympisch kampioen er niets meer over te zeggen. "Zonde van de energie.''

