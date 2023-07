Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Oekraïense schermster gediskwalificeerd na niet handen schudden

15:00 uur De Oekraïense schermster Olga Charlan is gediskwalificeerd op de WK in Milaan, nadat ze na haar zege had geweigerd de hand te schudden van haar Russische tegenstandster Anna Smirnova. De viervoudig wereldkampioen op het onderdeel sabel werd donderdag de eerste sporter uit Oekraïne die het opnam tegen een Russische of Belarussische tegenstander na het aanpassen van het beleid door het Oekraïense ministerie van sport.

Het Oekraïense ministerie van sport verklaarde eerder dat Oekraïense atleten vanaf nu alleen niet mogen sporten tegen tegenstanders die "de Russische Federatie of Belarus vertegenwoordigen". Sinds de Russische invasie in Oekraïne van vorig jaar was het beleid dat ze het ook niet mochten opnemen tegen Russen en Belarussen die onder neutrale vlag uitkwamen.

Oekraïense tennissers hebben wel gespeeld tegen Russen en Belarussen sinds de invasie, maar zij speelden als individuen en vertegenwoordigden niet hun land. Smirnova stond in Milaan als 'neutrale' sporter tegenover Charlan.

Arantxa Rus overtuigend naar halve finales in Hamburg

14:24 uur Arantxa Rus staat in de halve finale van het WTA-toernooi van Hamburg. Ze was in de strijd om een plaats bij de laatste vier in twee sets veel te sterk voor Eva Lys, de nummer 167 van de wereld uit Duitsland: 6-2 6-2.

De 32-jarige Rus is bezig met een opmars en staat op de 60e positie op de wereldranglijst, haar hoogste klassering ooit. Ze won deze zomer al drie toernooien en is toegelaten tot het hoofdtoernooi van de US Open. Ze miste dit seizoen wel de Australian Open en moest in de kwalificaties van Roland Garros en Wimbledon uitkomen.

Rus stuit in de halve finale op Daria Saville. De Australische rekende in haar kwartfinale in twee sets af met de Duitse Jule Niemeier: 6-3 6-2.

Medvedev en Kyrgios niet naar toernooi in Washington

10.56 uur: Daniil Medvedev en Nick Kyrgios hebben zich afgemeld voor het ATP-toernooi dat maandag in Washington begint. Medvedev, de nummer 3 van de wereldranglijst, schreef dit jaar al de toernooien van Rotterdam, Rome, Miami, Dubai en Doha op zijn naam. De Rus strandde onlangs op Wimbledon in de halve finales.

Kyrgios ontbrak vanwege een polsblessure op Wimbledon. De Australiër won het toernooi van Washington in 2019 en 2022.

Tennissters naar Litouwen voor play-offs tegen Oekraïne

10.40 uur: Nederland speelt in november de play-offs van de Billie Jean King Cup 2023 tegen Oekraïne in het Litouwse Vilnius. Dat maakte de tennisbond KNLTB donderdag bekend. Vanwege de oorlog in Oekraïne is gekozen voor de hoofdstad van Litouwen als speellocatie.

Nederland plaatste zich in april voor de play-offs door Servië te verslaan. Een maand later werd duidelijk dat Oekraïne de tegenstander zou worden. De wedstrijden vinden in het weekend van 11 en 12 november plaats op de hardcourtbanen van de SEB Arena. De ploeg van captain Elise Tamaëla hoopt via de play-offs terug te keren in de wereldgroep van het landentoernooi.