Tennissters naar Litouwen voor play-offs Bille Jean King Cup tegen Oekraïne

Medvedev en Kyrgios niet naar toernooi in Washington

10.56 uur: Daniil Medvedev en Nick Kyrgios hebben zich afgemeld voor het ATP-toernooi dat maandag in Washington begint. Medvedev, de nummer 3 van de wereldranglijst, schreef dit jaar al de toernooien van Rotterdam, Rome, Miami, Dubai en Doha op zijn naam. De Rus strandde onlangs op Wimbledon in de halve finales.

Kyrgios ontbrak vanwege een polsblessure op Wimbledon. De Australiër won het toernooi van Washington in 2019 en 2022.

Tennissters naar Litouwen voor play-offs tegen Oekraïne

10.40 uur: Nederland speelt in november de play-offs van de Billie Jean King Cup 2023 tegen Oekraïne in het Litouwse Vilnius. Dat maakte de tennisbond KNLTB donderdag bekend. Vanwege de oorlog in Oekraïne is gekozen voor de hoofdstad van Litouwen als speellocatie.

Nederland plaatste zich in april voor de play-offs door Servië te verslaan. Een maand later werd duidelijk dat Oekraïne de tegenstander zou worden. De wedstrijden vinden in het weekend van 11 en 12 november plaats op de hardcourtbanen van de SEB Arena. De ploeg van captain Elise Tamaëla hoopt via de play-offs terug te keren in de wereldgroep van het landentoernooi.