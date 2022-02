RKC en Twente staan stil bij oorlog Oekraïne, Sparta-captain met blauw-gele band

In de Keuken Kampioen Divisie droeg de aanvoerder van Almere City FC tegen VVV-Venlo een blauw-gele band om zijn bovenarm, „uit solidariteit met het Oekraïense volk.” De vlag van Oekraïne is blauw met geel. Deze actie wordt ook overgenomen door Sparta, dat zondag om 14.30 uur aantreedt tegen PSV.

Belangenorganisaties in het amateurvoetbal riepen de KNVB vrijdag op vanwege de oorlog in Oekraïne bij alle wedstrijden een minuut stilte in acht te nemen. De bond zei in een reactie dat de clubs vrij zijn om zelf te bepalen of het met acties steun wil geven aan Oekraïne. Het verzoek gold niet direct voor wedstrijden in het betaald voetbal.

Ook RKC Waalwijk maakt het vredesteken. Ⓒ ANP

Oekraïne is sinds deze week in oorlog met buurland Rusland, nadat de Russische president Vladimir Poetin had besloten Oekraïne met militairen binnen te vallen.