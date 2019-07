Oranje verliest ondanks ’Mourinho-truc’ Wiegman

Sarina Wiegman (m) geeft instructies aan de Oranje Leeuwinnen. Ⓒ ANP

LYON - So close and yet so far… Na een maand lang knokken, bikkelen en mazzelen kon Oranje de wereldtitel ruiken, maar in de finale met regerend kampioen Amerika maakten de Leeuwinnen ondanks een tactische truc van bondscoach Sarina Wiegman - misschien wel de grootste Nederlandse uitblinker dit WK - nooit écht kans op goud. Na de vrij kansloze 2-0 nederlaag vochten trots en teleurstelling om voorrang bij de speelsters.