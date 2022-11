Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Valentijn Driessen ’Weer een verschrikkelijke voetbalavond onder Van Gaal tijdens WK’

Het Nederlands elftal is niet naar het WK in Qatar afgereisd om een onuitwisbare indruk achter te laten. Na de hele matige, weliswaar gewonnen openingswedstrijd tegen Senegal verspeelde een bedroevend Oranje een snelle 1-0 voorsprong. Tegen het even enthousiaste als armoedige Ecuador. Het werd 1-1, zonder dat Nederland na Cody Gakpo’s goal een enkele kans wist te creëren. Maar wel tweemaal ontsnapte na reddingen van Andries Noppert, die in de fout ging bij de 1-1 en eenmaal werd gered door de lat.