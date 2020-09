Italië met andere namen aan de aftrap tegen Oranje

De ’Azzurri’ begonnen het landentoernooi met een gelijkspel (1-1) in Florence tegen Bosnië-Herzegovina. „We zullen in hetzelfde systeem spelen, maar ik ga wel wat wijzigingen doorvoeren in het elftal”, zei Mancini. „Niet alle spelers kunnen twee wedstrijden achter elkaar spelen.”

Vermoeid

Italië kwam na bijna een uur spelen op achterstand via Edin Dzeko, de Bosnische spits van AS Roma. Stefano Sensi voorkwam op gelukkiger wijze een nederlaag van Italië, dat vorig jaar alle interlands had gewonnen. „Die zegereeks zou vroeg of laat een keer eindigen, dat wisten we. Gelukkig hebben we nog een punt en werd het geen nederlaag”, aldus Mancini. „De jongens waren vermoeid, dat speelde wel een rol. We kunnen over een paar dagen niet weer met hetzelfde elftal spelen.”

Giorgio Chiellini heeft in de Johan Cruijff ArenA in ieder geval wel een basisplaats. Het was de bedoeling dat de 36-jarige verdediger van Juventus tegen Bosnië zou spelen, maar door een communicatiefoutje binnen de technische staf zat Chiellini op de bank. Francesco Acerbi speelde op zijn plek, centraal achterin naast aanvoerder Leonardo Bonucci.

Voor Ciro Immobile lonkt ook een basisplaats tegen Oranje. De spits van Lazio, topscorer van Europa met 36 goals, fungeerde tegen Bosnië als invaller. „We gaan naar Amsterdam om daar te winnen, dat is altijd ons doel”, aldus Mancini. Oranje versloeg Polen vrijdag met 1-0.

Bekijk ook: Italië na teleurstellend gelijkspel op weg naar Nederlands elftal

De UEFA heeft de Duitser Felix Brych als scheidsrechter aangesteld voor het duel tussen Nederland en Italië in de lege Johan Cruijff ArenA.