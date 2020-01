Federer na mirakel op Australian Open: ’Eigenlijk verdien ik deze zege niet’

Roger Federer maakt kans nog altijd kans op zijn zevende eindzege bij de Australian Open. Ⓒ EPA

MELBOURNE - Het publiek stond op de banken in de Rod Laver Arena. Op onwaarschijnlijke wijze werkte Roger Federer liefst zeven matchpoints weg tegen Tennys Sandgren, die van de verrassing van dit Australian Open dé sensatie leek te worden. Hij zal echter de geschiedenisboeken in gaan als de man die in een episch gevecht niet de genadeklap kon uitdelen aan de grote Federer en de Zwitser nog grootser maakte dan hij al was: 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 en 6-3. En natuurlijk sloeg het tennisfenomeen op zijn eerste wedstrijdpunt meteen toe.