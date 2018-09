Berghuis wil blijven: 'Feyenoord wil dat ook'

„Ik wil blijven en Feyenoord wil dat ook”, zei een met champagne overgoten Berghuis, die verwacht dat nu de schaal de lucht in is gehouden er snel spijkers met koppen zullen worden geslagen.

„Het was nog even afhankelijk van het kampioenschap, maar ik denk dat de clubs gaan praten. Ik weet niet hoe Watford erin staat, maar wel hoe ik er zelf in sta. Of het echt mogelijk is mij definitief over te nemen? Ik heb er vertrouwen in dat het wel goed komt. Man, ik heb wel eens gezegd dat ik veel heb ingeleverd om hier te mogen spelen, maar dat is hiermee driedubbel terugbetaald.”

Berghuis wil niets liever dan in eenzelfde ambiance uitkomen in de Champions League. „Ik hoop ook dat we de groep bij elkaar kunnen houden. We hebben een mooie groep zo en misschien kunnen er nog wat kwaliteitsspelers bij. Wil Elia een stap maken? Dat zou wel héél erg jammer zijn. Hij is belangrijk voor ons. Ik kan hem wel begrijpen. Hij heeft de leeftijd voor nog één mooie stap.”

