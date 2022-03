WK Indoor: Bol pakt zilver op 400 meter achter Miller-Uibo

Die won in 50,31 seconden, Bol werd tweede in 50,57. Het brons was voor Stephenie-Ann McPherson uit Jamaica in 50,79. Lieke Klaver eindigde als zesde. Ze liep 52,67. Bol haalde de tweede Nederlandse medaille op deze WK indoor binnen. Vrijdag won Jessica Schilder brons bij het kogelstoten.

Miller-Uibo nam vanuit baan 6 na de eerste ronde de koppositie. De 27-jarige atlete had een kleine voorsprong na 200 meter en gaf die ook niet meer uit handen. Bol, gestart in baan 4, kwam in de laatste meters nog redelijk in de buurt, maar moest ook zorgen dat ze McPherson voorbleef voor de tweede plaats.

Bol, die vorig jaar op de Spelen van Tokio olympisch brons veroverde op de 400 meter horden, ging naar de WK in Belgrado met de snelste tijd van het seizoen op de 400 meter. Op de NK in februari had ze 50,30 gelopen. Miller-Uibo bleef daar in de WK-finale één honderdste van een seconde boven. De atlete uit de Bahama’s is de tweevoudig olympisch kampioene op deze afstand.

Zoë Sedney

Zoë Sedney heeft zich bij de wereldkampioenschappen indoor in Belgrado geplaatst voor de finale op de 60 meter horden. Die staat zaterdagavond om 21.05 uur op het programma.

Zoë Sedney Ⓒ ANP/HH

Sedney won in de Servische hoofdstad haar halve finale in een tijd van 7,95 seconden. De 20-jarige atlete bleef de Ierse Sarah Lavin (7,97) voor.

Maayke Tjin-A-Lim haalde de finale niet. Ze kwam in de tweede halve finale tot 8,13 seconden en werd daarmee zesde. Eerder op de dag had ze in Belgrado met 8,11 een persoonlijk record gelopen.