Zege FC Barcelona met invalbeurt Frenkie de Jong

Xavi begon de wedstrijd in Camp Nou met Frenkie de Jong op de bank. De middenvelder is hersteld van de bovenbeenblessure die hij opliep bij het Nederlands elftal. Memphis Depay ontbrak nog in de selectie van de Catalanen. Barcelona kwam in de eerste helft op voorsprong via Pedri. Die profiteerde van het slecht wegwerken van een voorzet van Gavi door Unai Núñez en kon zo binnentikken.

In de tweede helft zette Celta veel druk voor de gelijkmaker. Er kwamen kansen voor Oscar Rodriguez en Iago Aspas, maar doelman Marc-André ter Stegen bracht enkele keren goed redding. De Jong werd in de 64e minuut in het veld gebracht voor Pedri. Celta bleef echter zoeken naar de gelijkmaker. Een bal belandde in de slotfase nog op de lat, maar het bleek eerder al buitenspel. Ter Stegen stopte in blessuretijd nog een schot van Carles Pérez en hield opnieuw de nul. Zo kan Barcelona als koploper afreizen naar Madrid waar volgende week zondag de Clásico wordt gespeeld.

