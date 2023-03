IOC schuift besluit over deelname Russen aan Spelen voor zich uit

„We hebben het vandaag niet gehad over de mogelijke deelname van sporters uit Rusland en Wit- Rusland aan de Spelen van Parijs 2024”, zei Bach. „Het IOC behoudt zich het recht voor om daar op een geschikt moment over te beslissen.” De IOC-voorzitter benadrukte dat sporters uit de twee landen nog steeds geweerd zouden kunnen worden in Parijs als ze wel hebben voldaan aan de internationale kwalificatie-eisen.

„Sorry dat ik niet concreter kan zijn”, zei Bach. „We houden de situatie scherp in de gaten, zodat we een weloverwogen beslissing kunnen nemen in deze extreem complexe situatie. Niemand weet wat er morgen gebeurt, of volgende week of over negen maanden. Als de tijd daar rijp voor is, nemen we een beslissing. We zijn daarbij niet gebonden aan de resultaten in kwalificatiewedstrijden.”

Oorlog

Kort na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, begin vorig jaar, legde het IOC sancties op aan Rusland en bondgenoot Wit- Rusland. Zo mogen beide landen geen internationale sportevenementen huisvesten. Russische en Wit- Ruslandsische sporters mogen alleen onder neutrale vlag meedoen aan internationale sportevenementen. Het IOC onderzoekt of dat ook kan gelden tijdens de Spelen van volgend jaar in Parijs en de Winterspelen van 2026 in Italië.

In heel wat sporten is de kwalificatieperiode voor de Zomerspelen al begonnen. Het IOC heeft strikte eisen opgesteld voor individuele sporters uit Rusland en Wit- Rusland om daaraan mee te doen. Zo is dat alleen toegestaan onder neutrale vlag en als ze geen enkele uiting van hun land dragen. Sporters die de oorlog actief steunen of in dienst zijn bij het leger of veiligheidsdiensten, zijn sowieso niet welkom op internationale sportevenementen. Officials en bestuurders uit Rusland en Wit- Rusland mogen zich daar van het IOC ook niet laten zien. De internationale boksbond IBA negeert die regels van het IOC.

Bach aan het hoofd van de tafel tijdens de bestuursvergadering van het IOC. Ⓒ EPA

NOC*NSF

De Nederlandse sportkoepel NOC*NSF steunt de lijn van het internationale comité om te onderzoeken of Russen en Wit- Ruslandsen onder neutrale vlag kunnen meedoen. „Ons hart is bij Oekraïne. Maar de sporters staan centraal, zij werken jarenlang naar dit evenement toe”, zei een woordvoerster van NOC*NSF maandag al. „Het is een worsteling waar de hele sportwereld in toenemende mate mee te maken krijgt.”

Steun aan Oekraïense sport

Het IOC heeft de financiële steun aan Oekraïne verdrievoudigd. Het zogeheten solidariteitsfonds waar Oekraïense sporters uit kunnen putten, bestaat nu uit 7,5 miljoen dollar (omgerekend bijna 7 miljoen euro). Volgens het IOC hebben in de afgelopen twaalf maanden zo’n 3000 atleten en andere leden van de olympische gemeenschap in Oekraïne daarvan geprofiteerd.

Het internationaal comité stelt geld beschikbaar aan Oekraïne zodat sporters uit dit land, ondanks de oorlog, toch zo goed mogelijk kunnen blijven trainen. „We bieden financiële en logistieke steun”, zei IOC-voorzitter Thomas Bach na de eerste dag van de driedaagse bestuursvergadering in Lausanne. „We willen ervoor zorgen dat Oekraïense atleten kunnen blijven trainen en aan wedstrijden kunnen blijven deelnemen.”

Dat doet het IOC met hulp van onder meer nationale sportbonden. Die voorzien Oekraïense sporters van trainingsfaciliteiten, kleding en materiaal. „We willen volgend jaar op de Spelen van Parijs een zo sterk mogelijke ploeg van Oekraïne zien”, aldus Bach.

Reactie Rusland

De criteria die het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft geformuleerd voor de deelname van individuele atleten uit Rusland en Belarus aan internationale wedstrijden zijn onaanvaardbaar. Dat zegt Stanizlav Pozdniakov, de voorzitter van het Russisch olympisch comité.

Voorzitter Thomas Bach riep de internationale bonden dinsdag op om individuele sporters uit de twee landen weer overal toe te laten. Voorwaarde is dat dit gebeurt onder neutrale vlag en zonder andere uitingen van Rusland en Belarus. Atleten die de oorlog openlijk steunen, zijn niet welkom. Dat geldt ook voor sporters die in dienst zijn bij het leger of bij veiligheidsdiensten.

„De criteria die zijn aangekondigd voor de terugkeer in internationale competities zijn onaanvaardbaar”, reageerde Pozdniakov. „Dit is discriminatie op basis van nationaliteit.”

Atleten uit Rusland en Belarus mogen momenteel in de meeste sporten niet meedoen nadat Russische militairen Oekraïne waren binnengevallen.