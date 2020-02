Storm Ciara houdt ook veldrijders binnen

De organisatie van de cross in het Belgische Merksplas wachtte lang, maar besloot zondag toch dat doorgaan onverantwoord zou zijn. „We nemen dit besluit om de algemene veiligheid van de renners, supporters en organisatie niet in gevaar te brengen”, luidde de verklaring. In België en Nederland zijn tal van sportevenementen afgelast.

Zaterdag was besloten de wedstrijden van de vrouwen en de mannen te vervroegen. Maar na een vergadering werd zondag toch tot afgelasting besloten. Dat betekent dat de Belg Laurens Sweeck en de Nederlandse wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado nog één wedstrijd in Middelkerke hebben om hun leidende positie in het klassement te verdedigen.

Alvarado won zaterdag nog de cross van het Belgische Lille. Daar was bij de mannen Wout van Aert de sterkste. Het was de eerste zege van de Belg van Jumbo-Visma na zijn val in de Tour de France. De cross in Merksplas zou zijn laatste zijn. Van Aert, die de afgelasting met een pruillip begroette, gaat zich nu voorbereiden op het wegseizoen met een hoogtestage op Tenerife.

BMX

Niet alleen in Nederland en België moesten zondag sportwedstrijden vanwege de harde wind worden afgelast. In het Australische Bathurst konden de BMX’ers hun vierde manche om de wereldbeker niet rijden.

Zaterdag waren er al problemen vanwege het slechte weer. Toen werd de wedstrijd na één ronde stilgelegd en bepaalde de tijd de eindstand. Dat leverde de Amerikaan Connor Fields de zege op. De Nederlander Joris Harmsen eindigde als zesde. De vrouwen gingen zaterdag al niet van start.

„De wind is nog zo hard dat het niet veilig is om het evenement te starten”, verklaarde de internationale wielerfederatie UCI de afgelasting. Vanuit de rijders toonde Niek Kimmann begrip voor het besluit. De Nederlander was zaterdag al aan de kant gebleven.

„We klagen vaak, maar in dit geval wil ik de UCI complimenteren voor het in acht nemen van de veiligheid van de rijders. Dit was de enige juiste beslissing”, aldus Kimmann die vorige week de eerste wereldbekerwedstrijd had gewonnen.