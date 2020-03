Lionel Messi de ’Che Guevara van Barça’ na afstaan salaris

Messi bevestigde maandag in een verklaring dat de sterren van FC Barcelona een loonsverlaging van 70 procent zullen krijgen. Een dag later siert hij op heel wat voorpagina’s van de Europese sportkranten, waar hij wordt bewierookt. De meest opvallende voorpagina is die van het Franse L’Equipe waar hij vergeleken wordt met Che Guevara.

Guevara was een (omstreden) Argentijns marxistisch revolutionair en Cubaans guerrillaleider. Hij hielp in 1959 Fidel Castro in Cuba aan de macht en verspreidde ook de revolutie in de Democratische Republiek Congo en Bolivia. Guevara werd een symbool en zijn afbeeltenis is ook nu nog steeds populair.

Ook de Spaanse kranten Marca en AS prijzen de Argentijnse ster.

Messi gaf eerder al toe dat hij heel blij is om zijn gezicht op t-shirts te zien, naast dat van zijn landgenoten als Maradona én Guevara. „Soms ga ik naar andere delen van de wereld en vind het Argentijnse shirt met mijn naam erop, en dat is geweldig. Ik ben ook heel blij om t-shirts of vlaggen van Che Guevara en Maradona overal ter wereld te zien. Het geeft me een heel goed gevoel”, liet hij optekenen.