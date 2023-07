Tour de Femmes: Demi Vollering zakt in klassement na tijdstraf, Ricarda Bauernfeind verrast met ritwinst

In de korte rit was er al snel een groepje rensters weg. Uiteindelijk hadden elf vluchters onder wie de Nederlanders Amber Kraak (Team Jumbo-Visma), Mischa Bredewold (SD Worx) en Loes Adegeest (FDJ-Suez) een voorsprong die zelden boven de minuut kwam. Bij de klim van de Côte de Najac werden de vluchters weer ingerekend. Het spel was op de wagen.

Yara Kastelijn was als eerste boven. Omdat ze ook bergpunten pakte op de Côte de Laguépie kon de Nederlandse de bolletjestrui overnemen van Anouska Koster.

Na wat schermutselingen viel Bauernfeind aan met nog 36 kilometer te gaan en pakte een voorsprong van zo’n anderhalve minuut. Onder leiding van SD Worx werd het gat grotendeels dichtgereden, maar toen er aanvallen in de achtervolgende groep kwamen stokte het tempo. Bauernfeind hield stand en boekte na een rit in een etappekoers in Slowakije haar eerste grote zege.

Vollering

Demi Vollering kreeg na afloop een tijdstraf van 20 seconden wegens stayeren achter de ploegauto. De kopvrouw van SD Worx is daardoor van de tweede naar de zevende plek gezakt in het algemeen klassement. Ze staat op 1.03 van ploeggenote Lotte Kopecky uit België en heeft een achterstand van 12 seconden op concurrente Annemiek van Vleuten die vijfde staat.

Vollering kreeg tijdens de etappe een lekke band en moest in haar eentje terugkeren naar de groep met favorieten. Ze reed een deel achter de ploegleiderswagen van SD Worx, ook toen ze de andere volgwagens al had bijgehaald. Op beelden is te zien dat de wedstrijdjury de ploegleider vermanend toesprak.

Wiebes

Nog een domper voor SD Worx was het uitvallen van sprintkanon Lorena Wiebes. De Europees kampioene, die de derde etappe nog op haar naam schreef, had last van haar maag en ging niet meer van start.