Nathan Aké, gewaardeerd in Engeland, nog miskend in eigen land

Ondanks dat Nathan Aké al lange tijd geen officiële wedstrijd meer gespeeld heeft, is hij klaar voor een basisplaats bij Oranje. Ⓒ BSR Agency

ZEIST - Zelfs het stempel ’duurste transfer van een Oranje-klant in 2020’ brengt Nathan Aké nog niet het licht van de schijnwerpers in ons land. Terwijl Manchester City zonder bonussen toch een half miljoen euro meer moest overmaken aan AFC Bournemouth dan Manchester United aan Ajax voor Donny van de Beek. De overgang van Aké voor 45,5 miljoen voltrok zich bijna geruisloos. In Nederland wel te verstaan. In Engeland was de vijfjarige deal enkele dagen groot nieuws.