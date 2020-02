Nu al 13 miljoen keer bekeken: Vrolijke José Mourinho krijgt woede-aanval

Mourinho was als een kind zo blij toen doelman Hugo Lloris een strafschop stopte en de VAR geen tweede toekende na een vermeende overtreding meteen daarna op Raheem Sterling.

Toen de gemoederen eenmaal bedaard waren en Mourinho weer vrolijk op de bank zat, kreeg hij van een assistent te horen dat Sterling een tweede gele kaart had kunnen krijgen voor een schwalbe. The Special One reageerde als door een wesp gestoken, zette zijn flesje water aan de kant en sprintte naar de zijlijn waar hij bij de vierde official furieus zijn beklag deed.

De beelden zijn inmiddels meer dan 13 miljoen keer bekeken.