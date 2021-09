Video: Lionel Messi kan eindelijk trofee tonen aan landgenoten en barst in tranen uit

Argentinië speelde voor het eerst sinds het winnen van de Copa America van afgelopen zomer weer op eigen bodem en dus werd door de spelers na het laatste fluitsignaal uitgebreid feest gevierd met de supporters.

Bij het tonen van de gigantische trofee, biggelden de tranen over de wangen bij de 34-jarige Messi, die ondanks zijn grote staat van dienst in clubverband nog nooit een prijs had gewonnen met zijn land.

"Ik heb lang moeten wachten op deze prijs"

„Ik wilde de winst van de Copa América echt kunnen vieren en ervan kunnen genieten. Ik heb lang moeten wachten op deze prijs. Het was ook een uniek moment, ook vanwege alle omstandigheden”, aldus de nieuwe vedette van Paris Saint-Germain, doelend op al het coronagebeuren en het feit dat in de finale werd gewonnen van aartsrivaal Brazilië, in het hol van de leeuw bovendien.

„Er is geen betere manier om dit hier te kunnen vieren. Mijn moeder zit op de tribune, mijn broers… Ze hebben met mij meegeleefd en nu vieren we het samen”, verklaarde Messi, die sowieso emotionele tijden kent. Toen hij bekendmaakte dat hij deze zomer na zeventien seizoenen ging vertrekken bij FC Barcelona kwamen er ook al waterlanders op zetten bij de zesvoudig Gouden Bal-winnaar.

Record

Messi verbrak zoals gezegd ook een record. Met zijn drie treffers tilde hij zijn totaal aantaal doelpunten voor Argentinië naar 79. Met zijn tweede van de avond ging hij voorbij aan de levende legende Pelé, die 77 keer voor Brazilië scoorde en decennialang de meest trefzekere Zuid-Amerikaan aller tijden was.

Internationaal gezien vonden slechts vier spelers vaker het net dan Messi: Ferenç Puskás (Hongarije, 84), Mokhtar Dahari (Maleisië, 89), Ali Daei (Iran, 109) en Cristiano Ronaldo (Portugal, 111).

Qatar

Argentinië is goed op weg richting het WK in Qatar van volgend jaar. La Albiceleste heeft in acht wedstrijden achttien punten vergaard en bezet daarmee de tweede plaats in de algehele poule van in totaal tien landen. Alleen Brazilië doet het beter, met een totaal van 24 punten.